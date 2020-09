Kalatoitude retseptid ARGISEKS KALAPÄEVAKS | Valge kala ürdivõi ja tomati-suvikõrvitsahautisega Tiina Lebane , täna, 07:37 Jaga: M

Valge kala ürdivõi ja tomati-suvikõrvitsahautisega Foto: Jaan Heinmaa

See retsept on hea näide hooajalise toitumise kohta. Tomat, suvikõrvits ja sibul aina valmivad ja meri annab ka kohalikku kala. Ürdivõid tõsta kalale just nii palju kui maitseb või südametunnistus lubab.