PALJU PITSAÕNNE! Itaallased valisid Eesti pitseeria Euroopa 50 parima sekka 

"Me oleme tulnud otse Itaaliast, et pakkuda teile esimest ja ainulaadset Napoli pizzat Eestis," kirjutab Kaja Pitsa enda filosoofiast oma kodulehel. "Stefano Ferrara Napolist, kelle ahjusid leiab tuntud pizzarestoranidest kõikjalt maailmast, ehitas oma esimese ahju Eestis Kaja Pizza köögis."



Kaja Pizza köögis on aukohal orgaanilised toiduained. Kõik nende pitsad on tehtud caputo jahust, mis on maailma pizzataignate kullastandard. See on kõige parem jahu, mida pizzataigna jaoks üldse kasutada saab. Nad küpsetavad pitsasid kõrge temperatuuri juures puuküttega ahjus.