HOMMIKUL KOHVI JUUA EI TOHIKS: loe, millal alles võib esimese tassi hakkama panna 

Toiduportaal Cooking Light, et liiga vara hommikul kohvi joomine on väärtväärt kofeiini raiskamine. Miks? Sest kehas on energia ja ka positiivse stressi hormooni kortisoolli tase oma hommikuses tipus. See jääb nii kuni kella 10ni. Kofeiin aga pärsib kortisooli toodangut ja toob kaasa madalama energiataseme.