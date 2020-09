Päevaretsept KIIRE ARGINE ÕHTUSÖÖK | Suvikõrvitsa-juustuvorm Tiina Lebane , täna, 15:39 Jaga: M

Sügis ja suvikõrvitsauputus on ilmselt lahutamatud. See vormiroog on justnagu segipaisatud pirukas: siin on nii tainas, täidis kui ka riivjuust, ent mitte tavapäraselt kihiti, vaid kokku segatuna. Oi kui hästi maitseb! Söö iseseisva roana koos salatiga või lisandina kala-liha kõrvale.