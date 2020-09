Toiduuudised TERAV MAITSEMEEL | Roland Põllu kaitses edukalt parima kohvitundja tiitlit Toidutare , täna, 16:28 Jaga: M

Roland Põllu

Kultuurikatlas Tallinn Coffee Festivalil toimunud Estonian Cupping Championship 2020 meistritiitli pälvis Kokomo Coffee Roasters asutaja ja röstmeister Roland Põllu, kes kaitses sellega edukalt oma mullust võitu. “Ma ei tulnud tegelikult võistlema mõttega, et suudan tiitlit kaitsta, kuna konkurents oli väga kõrge“ kommenteeris Põllu oma võitu. “Aga praegu on hea tunne, et ma ei ole veel roostes ning maitsemeel on endiselt terav.” Võitja sõnul oli ka suurepärane kogeda, et võistlus on iga aastaga muutunud suuremaks ja professionaalsemaks. II koha pälvis võistlusel Kerdo Mägi (Lola Coffee Bar) ning III koha Henry Politanov (The Brick Coffee Roastery), kellest viimane on sama võistluse võitnud ka 2017. ja 2018. aastal. Estonian Cupping Championship 2020 ehk kohvimaitsmise võistlusel asetati iga võistleja ette kaheksas grupis kolm tassi kohvi, millest kaks täiesti identsed ning kolmas erinev. Kasutades lõhna- ja maitsetaju, tähelepanu ning kogemusi pidid võistlejad