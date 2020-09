ILU, MIS KÕLBAB JUUA | Ilusamaid piimakujundeid võlus kohvile taas Patrick Paidla 

“Ainsa eestlasena jõuda viimase nelja võistleja hulka ning võita – see tunne on muidugi super,” tõdes Paidla. “Latte art ei ole lihtsalt ilu, vaid näitab ka seda, et barista tunneb oma tööd ja hoolib sellest kohvist, mida ta valmistab.”

Estonian Latte Art Throwdown 2020 võistluste II koha saavutas Edgar Silputnins (Paper Mill Coffee) ja III koha Gatis Freimanis (Stars Coffee Riga).

Võistluste koordinaator Rene Õuemets leidis, et seekordne võistluste tase oli erakordselt kõrge. “Tore oli tõdeda, et palju oli võistlejaid Lätist, kes koos kohalike baristadega näitasid suurepärast klassi nii latte artis kui ka meie kohvikommuuniga suhtlemises,” lisas ta. “Lisaks oli kõigil osalejatel väga lõbus, mis on kahtlemata üks oluline faktor latte art’i puhul.”

Estonian Latte Art Throwdown 2020 ehk piimakujundite valamise võistlusel tuli osalejatel loosiga tõmmatud kujund võimalikult täpselt ja kiirelt kohvile valada. Võistlus oli üles ehitatud playoff meetodil: võisteldi paarides, igast võistluspaarist parim sai edasi järgnevasse vooru, kuni alles jäi kaks viimast edasipääsenud võistlejat ehk finalisti. Finaalis selgitati välja võistluste võitja.