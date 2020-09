ÕHTULEHE TEST | Popkorn: õige kinonäks olgu piisavalt soolane ja mõõdukalt rasvane  

Et kodune kinoelamus oleks täiuslik, kulub ära ka kausitäis popkorni. Kuigi veebifoorumites soovitatakse plaksumaisi teha potis, on hoopis kiirem ja mugavam see kotis mikrouuni pista. Sestap proovis ka Õhtulehe kuueliikmeline žürii mikroahjus valmistamiseks mõeldud popkorne. Aga kas ka lapsed eelistavad samu krõbinaid? Mitte päris, selgus kahe sõltumatult tegutsenud žürii tulemusi võrreldes. Maksimaalselt võis üks toode koguda ajakirjanikelt 60 punkti.

Haruharva – kui üldse – on meie testide enam kui 15aastases ajaloos mõni toode pälvinud peaaegu kõigilt žüriiliikmetelt maksimumpunktid. Sel korral aga valitses haruldane üksmeel: viis inimest kuuest andsid võimaitselisele