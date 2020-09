Toiduuudised ÄRA PELGA TOORTATART! Kasulik tang sobib nii suppidesse kui müslisse Kai Kodasma, ajakiri Tiiu , täna, 15:50 Jaga: M

Toortatar Foto: Kai Kodasma

Tatar on meie söögilaual ammune tuttav, kuid toortatar on nii mõnelegi veel üsna tundmatu. Kujult püramiidi meenutav toortatratang on helerohelist värvi, ja nagu nimigi ütleb, on tegu toore ehk röstimata tanguga. Võrreldes hariliku tatraga, kostitab see aga meie organismi rohkete kasulike ainete ja pikka aega kestva täiskõhutundega.