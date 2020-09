Imeline kook, kus voolab karamelli lausa ojadena! 

Peale vaadates võib tunduda, et karamellitordi valmistamiseks on vaja teada igasugu nippe ja trikke. Kuid ärge laske end esimesest muljest heidutada, sest seda torti on üllatavalt lihtne valmistada. Võite julgelt kasutada poest saadavat karamellikastet, kuid valige selle paksem koostis – jääb tordi peal isuäratavam. Edasijõudnud võivad karamellikastme muidugi ka ise valmis teha.