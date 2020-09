TIIU TEST | Mäletate Moskva täissuitsuvorsti? Kas samaväärset saab mekkida praegugi? 

Hoolimata sellest, et Moskva täissuitsuvorst on puhas klassika, poelettidelt just seda traditsioonilist, tõeliselt kvaliteetset ja maitsvat kuigi hõlpsasti ei leia.

Täissuitsuvorste ilmub iga hooajaga poelettidele aina juurde, muutes valiku kirjuks. Kuid klassikud, nagu Moskva oma, püsivad vapralt paljude eestlaste esmaste eelistuste seas, olgu põhjuseks mälestus möödunud aegadest või lihtsalt soov mekkida midagi kindlalt head.

Meie testijate tiim valis välja oma lemmikud, pöörates tähelepanu iga vorsti koostisele, välimusele, lõhnale ja loomulikult maitsele. Iga toote puhul pidasime aru, kuidas meile meeldib selle suitsulõhn ja -maitse ning ega seda ole liiga vähe või ülearu. Võtsime arvesse, et klassikaline Moskva vorst peaks sisaldama sea- ja veiseliha, aga ka pekitükke.