ERITI MAITSEV! Enel Eha hellitab külalisi Usbeki lambalihapilafiga 

Olles juba mõnda aega linnast väljas päris maakohas elanud, siis ootamatuid külalisi meile just tihti ei satu. Kõigile sõpradele-tuttavatele on teada, et meile küllatulek on tark eelnevalt kokku leppida. Kui selline olukord aga peaks juhtuma, siis suvisel ajal leidub kindlasti mõni lihatoode, mida grillile panna ja kuhu saab lisada paprikat, suvikõrvitsat või sinihallitusjuustuga täidetud šampinjone. Juurde mõni kerge salat. Kiirelt saab valmis ka singi-juustusalati marineeritud paprikaga.