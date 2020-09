29. september on kohvipäev – teeme imelised espresso tassikoogid! 

Eelsoojendage ahi 160 kraadini. Pange valmis 24 tassikoogivormi. Purustage küpsised ja segage 2 sl sulatatud või ja 2 sl espressoga. Pressige üks lusikatäis küpsisesegu tassikoogi vormi põhja, asetage viieks minutiks ahju.

Täidise jaoks sulatage šokolaad vesivannil ja segage hulka espresso. Eraldi kausis segage toorjuust, kuni see on muutunud pehmeks, siis lisage hulka kondenspiim. Lisage toorjuustusegule šokolaadi-kohvisegu ja segage ühtlaseks. Lisage munad ja segage, kuni on muutunud ühtlaseks. Täitke tassikoogivormid kolmveerandi ulatuses toorjuustuseguga ja küpsetage ahjus 15 minutit. Koogid on valmis, kui peale tekivad praod.

Laske tassikookidel täiesti maha jahtuda, seejärel kaunistage vahukoore, kakao ja šokolaadis kohviubadega.