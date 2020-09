MEELEOLUKAS VIDEO | Jõulud septembris – see on uus mood! Joel Ostrat paljastab üllatavad trendisöögid pühadeks 

Sest kas meil detsembris üldse on põhjust kokku saada pikkade laudade taga? Kas siis saab seltskonnas verivorsti manustada ilma maskita? Või kas üldse on erilist peotuju?

Uurisime tippkokk Joel Ostratilt, kuidas tema jõuludesse suhtub. Selgus mitte just kuigi üllatuslikult, et tema pere jaoks on tegu väga erilise ajaga, mil tahaks midagi väga head saada.

„Meil käibki see nii, et talvel mõtleme suvetooteid ja suvel valmistame ette talveseeriat. Selle aasta talveroad on meil juba purgis ning osa neist suvisel jõululõunal esitlesimegi. Sel aastal valisime sortimenti muuhulgas tükid, mis ei ole niivõrd traditsioonilised. Kõige ägedamad tooted on kindlasti sea- ja veisepõsk, mis madalal temperatuuril ja pikalt omas mahlas küpsenuna maitsevad fantastiliselt,“ rääkis Ostrat.