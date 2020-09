JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 7.–13. september: hõrk maitse ja suur toiteväärtus eestimaistest viljadest 

Kuna välismaistest värvikirevatest puuviljadest ja marjadest on poeletid lookas, siis pööratakse sageli kodumaistele liialt vähe tähelepanu. Kuigi meie puuviljade ja marjade vitamiinide sisaldus on neist enamjaolt kordades kõrgem. Hõrk maitse ja suur toiteväärtus on need, mis muudavad meie eestimaised viljad igapäevamenüüs asendamatuteks vahepaladeks või põnevate ja tervislike magustoitude peamisteks koostisosadeks.