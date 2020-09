Nädala kook NÄDALA KOOK | Nostalgilised sõstratartaletid, nagu vanasti kohvikutes Pille Enden , täna, 12:19 Jaga: M

Sõstratartaletid Foto: Jaan Heinmaa

Mureda põhja, magusa kreemi ja hapuka sõstrakattega tartaletid on inspireeritud kunagistest kohvikukookidest, mida talvisel ajal valmistati puuviljadega, aga tõeliselt mõnusa maitse said suvel kui peale pandi punaseid sõstraid. Selle koogi võib teha ka vormikoogina, siis peaks želee ainete kogust suurendama 1,5 korda. Kes võid pelgab, võib täidises poole selle kogusest asendada toorjuustuga või ka teha ainult toorjuustust, aga just või kreemisus annab sellele mõnusa koostise. Põhja võib valmistada ka poest ostetud liivatainast, seda kulub 600 g.