RETSEPTID | Kiired ja tervislikud lõunasöögid tööle-kooli kaasa 

Kiirel tööpäeval on lihtne jätta lõunasöök vahele ja see justkui kompenseerida mõne ettejuhtuva suupistega. Sellisel juhul on aga õhtuks kindlalt oodata suurt rammestust ja tühja kõhtu, mis omakorda tekitab ahvatlust mitte väga tervislike toitude järele.

Hea toit tähendab aga head kütust, mis muudab meid kiirel ajal efektiivsemaks ja päeva lõpuks õnnelikumaks.

Üks lubadus, mille ma endale hiljuti andsin, on just teadlikult hoolitseda enda lõunasöökide eest. Seega olen ma mõnda aega teiste tegemiste kõrvalt võtnud eelmise päeva õhtul või sama päeva hommikul 20–30 minutit, et teha valmis tervislik ja toitev lõunasöök, mida karbiga kaasa võtta.

Jagan ka teiega oma lemmikuid ja julgustan järele proovima!

Suitsukana-kinoasalat

2 portsjonit

Suitsukana-kinoasalat Foto: Kai Kodasma

See on salat, mis inspireeris mind sel korral just lõunasöögisalatite retsepte jagama. Seda suitsukanaga salatit olen endale argilõunaks kaasa valmistanud.