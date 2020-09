Toiduuudised Täna õhtuks ja homme lõunaks ehk Lõhe kahel moel Kai Kodasma, ajakiri Tiiu , täna, 15:36 Jaga: M

Täna õhtuks … ürtidega kaetud lõhetükk Foto: Kai Kodasma

Lõhe on ideaalne roog pidulikuks puhuks, kuid miks mitte teha eriliseks ka mõni tavaõhtu! Maitsekalt ürtidega kaetud lõhet on nii ilus vaadata kui ka maitsev süüa. Oluline on aga meeles pidada, et lõhetüki küpsetamiseks ei lähe palju aega ja ideaalsel juhul pole see lõpuni läbi küpsenud.