KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Komeedi terrass ehk missuguseid legende sellest kohast rääkima peaks? Ja miks? 

Võtsin seekord Toidutare toimetaja näpunäite peale külastada Solarise keskuses asuvat puhvetit nimega Komeet. Õigupoolest soovitas ta minna just selle asutuse terrassile, et „seal on uus vinge vaid maheköök“. Aga vat just selle toimetuse ülesandega tekkis tõrge.

Ehkki oli mõnus hilissuviselt soe pärastlõuna, oli terrass suletud. Küsimise peale öeldi: „suletud jah, ilmad on külmad olnud“. Kergitasin kulme: „Aga täna on ju soe!“, mille peale vaid laiutati käsi. Noh ju siis on selliste asjade ümbermängimine keerulisem kui kõrvalseisjale tundub.

Noh mis seal ikka, sööme siis siseruumides, seda enam et menüü pidi siiski nii sees kui väljas üks olema. Istutasin end pooltühjas saalis klaasseina juurde, tegin tellimuse ja nautisin vaadet.

Ooteaeg kujunes üsna lühikeseks – viis minutit peale mahaistumist jõudski kohale supike. „Selge kohaliku kala supp. (Köögivilljade, rohke maitserohelise ja vutimunaga)“ 8.50.