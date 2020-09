Kass Arturi koogi tegemine pakub rohkem rõõmu kui säästu 

Kass Arturi kook on tõesti ajatu klassika. Siiamaani tekitab imetlust, kui hea lõpptulemuse võib saavutada niivõrd lihtsal viisil, segades kokku kolm toorainet: õhuliselt krõbedad maisipulgad, magusad iiriskommid ja või.

Koogi valmistamine on lihtne: sulata pakk võid, seejärel lisa 300 grammi iirised ja sulata need ühtlaseks massiks. Vala see mass pakile maisipulkadele ning sega korralikult läbi. Laota segu küpsetuspaberile ja paki kook paberisse. Lase sel külmkapis vähemalt kolm tundi seista.