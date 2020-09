Toiduuudised Gastronoomiakonkursil selgub „Parim ellujääja“ Kersti Eero , täna, 20:11 Jaga: M

Eelmisel aastal tunnistati parimaks Eesti köögi pakkujaks restoran Juur. Peakokk Kaido Metsale kuulus ka Aasta Parima Peakoka tiitel. Foto: Martin Ahven

Vaatamata keerulistele aegadele restoraniäris osaleb Silverspooni gastronoomiakonkursil tänavu 73 restorani. „Võrreldes kolme eelmise aastaga on seda ligi sada restorani vähem, aga konkurss ei toimu ka oma tavapärases formaadis ning kindlasti on paljudel restoranidel hetkel ka muud mured,“ ütleb võistluse üks eestvedajaid Andres Peets. Samas tõdeb ta rõõmuga, et tuntud tegijate kõrval osaleb mitmeid uusi restorane.