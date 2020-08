SAADA OMA KOOGI PILT: vaata, mida ilusat ja maitsvat teised kooliaasta alguse puhul lauale meisterdasid 

Esimene koolipäev algab juba seitsmendat aastat küpsisetordiga, lausub koolipoisi ema Liisa. (32) „Omaette traditsiooniks kujunes see aga nii, et kui laps esimesse klassi läks, siis paar päeva enne kooli algust ma küsisin temalt, millist kooki/torti ja kas me üldse teeme? Kuna talle meeldis väga ise askeldada, palus ta küpsisetorti, sest siis sai ise kaasa aidata. Esmaspäeval, kui kooliasju ostmas käisime, küsis: "Kas küpsisetordi jaoks saame ka midagi juba võtta?"“

Õunakook on sel päeval ikka väga menukas olnud, „Kui ma alg/põhikoolis käisin, tehti kah õunakooki seks päevaks. See oli vist mingisugune perekonnaretsept, aga lahe oli hoopis see, et mängu võeti Nõukogude Liidu kergetööstustehnika suursaavutus pann “чудо”.“ See pann oli elektriline küpsetaja, milles sai eriti mahlaseid vormiroogasid ja ka kooke küpsetada.