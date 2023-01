RAHA NAPIB, AGA KOOKI TAHAKS? 10 soodsat retsepti, et ka koonerdama sundivat elu magusamaks muuta

Sefiirikorvikesed Foto : Jaan Heinmaa

Näep välja peen, aga eelarve on üsna tagasihoidlik - palju ikka maksab pakk võid, klaas suhkrut, kaks munavalget ja klaas jahu? Ilu ja maitset aga rohkem kui küll ja veel. Muretainast korvikesed võid kasvõi paar päeva varem valmis teha. Kõige ilusamad korvid saad nostalgilisi lainelise servaga ja ülevalt laienevaid metallvorme kasutades. Sefiir seevastu on parim, kui seda kohe pärast valmimist korvikestesse pritsida ja süüa. Seistes muutub sefiir õrnalt poorseks ega jää pritsides enam nii ilus.

Hapukoore-keedukreemi kook purutainaga ehk nostalgiline plombiiritort Foto : Jaan Heinmaa

See kook on pärit meie idanaabrite retseptivaramust ja kannab seal nime plombiiritort. Maitselt vast meenutab tõesti plombiirijäätist. Koogi valmistamiseks pole vaja ahju sisse lülitada, sest purutaina küpsetamine või õigemini praadimine toimub pannil. Mõnusalt kreemine kook vajab seismisaega, et tainas saaks kreemist läbi imbuda ja maitsed ühtlustuda.