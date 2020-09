METSAANNID PURKI: segaseened vürtsikas marinaadis 

4. Marinaadi tegemiseks lisa liitrile veele kõik maitseained ja -taimed ning keeda, kuni porgand on poolpehme. Sibula võid lisada natuke hiljem, sest siis ei kee see liiga pehmeks. Loorberilehe võid valmis marinaadist välja tõsta, nii ei satu see seenepurki.

Kas kupatada kaks või kolm korda?

Männiriisikaid tuleb kupatada kibedast maitsest lahti saamiseks kolm korda, sest elu on näidanud, et kahest korrast ei piisa. Kui männiriisikad on korvis enamuses, on lihtsam kupatada kõiki seeni korraga ja sel juhul kolm korda.