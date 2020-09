Mõnusalt krehvtine lihakõrvane: pista purki karusmarjakaste! 

Need marjad võid korjata kotikestesse ja sügavkülmutada, et neist talvel kisselli või kooki teha või siis hoopis jääkuubikute asemel veiniklaasi poetada. Siiski on ka põnevamaid võimalusi, näiteks üks mõnusalt krehvtine lihakõrvane, mis sobib kasvõi jõulupraadi täiendama.