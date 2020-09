Toiduuudised IMELIHTNE! Õunasuflee valmib vaid poole tunniga Kristi Rebane, ajakiri Nipiraamat , täna, 14:46 Jaga: M

Suflee tegemises ei ole midagi keerulist! Foto: Kristi Rebane

Suflee tegemises ei ole midagi keerulist. Ainus trikk on, et see magustoit ei kannata sööjate järel ootamist, sest sufleed tuleks serveerida, kui see on kõige õhulisem, otse ahjust juba lauas ootavatele maiustajatele.