VIDEOÕPETUS | Suši on jälle popp! Peakokk näitab, kuidas kodus rullida uhke California-maki Manona Paris, video: Mari Luud , täna, 10:08

Maki Foto: Sesseli salong

Toidutare uuris sušimeistritelt, kui lihtne on ikkagi kodus ise Jaapani köögi tähttoote tegemine selgeks saada ja muuhulgas mõistis, et see hõrgutis on tegemas uut tulemist menukat roogade nimistusse!