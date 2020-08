Magusat kooliaasta algust! Kiired koogid, mida saad valmistada koos lapsega  

„1. septembril lihtsalt tuleb võtta see aeg, et katta laud ilusasti ära ja lastega koos maha istuda,“ arvab kahe koolilapse ema ja Müüriääre kohviku toitlustusjuht Kerlin Ledis. Kui lastele meeldib kindlasti kook, siis vanaemadele-vanaisadele võiks küpsetada ka plaaditäie veidi retrohõngulist kapsapirukat. Koolialguse tähistamine on ka hea võimalus pere suvistele sebimistele pidulikult punkt panna.

Mida järgmisel teisipäeval peolauale sättida, sõltub eeskätt iga pere maitse-eelistustest. Aga kindlasti ei tohiks sealt puududa mõni koolilapse enda lemmiktoit või -kook. „Kuna 1. september on paljudes peredes kiire päev, siis tasub eelistada kooke, mida saab või isegi peab eelmisel päeval valmis tegema,“ soovitab Kerlin. Eelistada tasuks retsepte, mida on lihtne valmistada ja veel parem, kui kooki oleks võimalik koos lastega teha.