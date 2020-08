NÄDALAMENÜÜ | 31. august–6. september: suvikõrvits teeb iga toidu heaks 

Pikk ja soe suvi on soodne suvikõrvitsatele, need kasvavad nii ruttu, et osa jääb kindlasti ka hoidistamiseks. Igapäevaselt on suvikõrvits väga hea lisand prae kõrvale või köögiviljaroogadesse. Maitsvad ja mahedamaitselised viljad sisaldavad rohkelt kiudaineid ning sobivad suurepäraselt kaalujälgijate toidulauale.