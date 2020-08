Toiduvideod VIDEO | VOODIS TUHANDETEGA: kuidas edukalt ravida hinge ja nautida head maitset Manona Paris, video: Tatjana Iljina , täna, 13:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Tatjana Iljina

Et mis see on? No muidugi mesilased. Mee tervistavatest ja kulinaarsetest omadustest olete kõik kuulnud, aga et mesilastega magamine teraapia korras alandab ärevust ja rahustab, see on vast mõnevõrra uudis.