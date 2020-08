HEAD BURKSIPÄEVA! 10 pöörast, lahedat ja lõbusat burgerit igale maitsele 

Rāmen-burger Foto: Jaan Heinmaa

Burgerid on moes ja võimalusi nende valmistamiseks on lõputult. Selles retseptis on sai-pihv-sai kombo asendatud eksootilisema jaapanipärase nuudel-liha-nuudel kooslusega. Lisamaitseks vahele värsket rukolat ja soolakas-magusat teriyaki-kastet. Meeldib kindlasti ka lastele!Vihje: suvisel ajal ja võimaluse korral küpseta lihaviilud grillil ja paku teistmoodi burgereid kasvõi jaaniõhtul.