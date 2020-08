SÜGIS JUBA PAISTAB: šokolaadised kõrvitsaruudud  

Tema saledad rohelised-valged vennad on juba kuid kodusid hullutamas, jõudes taldrikusse igal võimalikul kujul, suvikõrvitsanuudlitest ehk popi nimega zoodles'itest panniroogade, kotlettide, ahjuvormide ja magusa rindelt keekside-muffiniteni välja. Nii et kuigi tervet aastaringi vaadates veel ehk nõks liiga vara on, siis las ka kuldkollane kõrvits juba saab veidi särada. Näiteks neis mahedates šokolaaditükkide ja -glasuuriga kõrvitsaruudukestes – head ampsukad, kui külalised on tulemas. Saab näpu vahelt süüa, jätkub väikeste ruutudena paljudele, samas mängivad nad esinduslikult ka magustoidu punktid välja.