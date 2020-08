KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Vaksalis Tallinna bussijaama taga tunned, et elu on ikka inimese parim aeg 

Päike võib tõusta ka pesukausist. Noh selles mõttes et – oppppaaa – saad positiivse elamuse sealt, kuskohast mitte midagi ei oodanud.

Juhtus nii et ma pidin umbes tunnike molutama Tallinna bussijaamas. Aga teel sinna meenus, et otse saabuvate busside platvormi kõrvale on tekkinud miski terrassi-moodi asi. Näeb välja nii asukoha kui eemaltvaate mõttes nagu mingi suvaline latter, aga no vaataks ikkagi järgi?

Sinised päevavarjud mõjuvad pelutavalt – järsku on järjekordne soome turistide jaoks rajatud kalli õllega tara? Suur ja suitsev roheline munagrill aga meelitab – järsku need inimesed oskavad siiski süüa teha?