KASULIK NIPP! Keeda oma moos lõkketulel, saad võrratult kodusema ja lahedama maitse 

Vürtsine tomatimoos Foto: Jaan Heinmaa

Üks mõnus letšo Foto: Jaan Heinmaa

Sügis on letšo valmistamise aeg! Seda hoidist olen teinud tunde järgi, sõltuvalt sellest, mis köögivilju sügisel parajasti käepärast on. Kel on paprikat rohkem, võib seda enam panna, kel suvikõrvitsat ja porgandit, võib lisada seda. Peaasi on siiski rohkelt tomatit ja paprikat. Selle maitsva isetehtud letšoga on talvel mugav valmistada pastakastmeid ja vormiroogi, lisada seda maitseks suppidele. Ja loomulikult serveerida iga liha-kalaroa kõrvale.