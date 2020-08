EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Suvine armuroog ehk jäine arbuus värske juustu ja mündi kreemiga 

Vananaiste suvi on algamas ja kõik lavkad ja toidupoed maailma eri nurgist toodud „vesimeloneid” täis. Kui me paar aastat tagasi koos sommeljee ja champagne maaletooja Kristel Voltenbergiga mõned champagne õhtusöögid tegime, panin tarkade raamatute abiga kokku spetsiaalse menüü, mis just maailma kõige väärikamate mullijookidega ideaalselt sobib. Muidugi oli seal erinevaid üllatavaid nipikesi. Üks neist puudutas just arbuusi serveerimist. Siin ta on: