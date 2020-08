KASULIK VIDEOLOENG! Taimetark näitab metsataimi, mida ta tipprestodele korjab, et saaksid kodus odavat gurmeed valmistada 

Sel päeval, kui Maretiga kohtume, kallab ootamatult vihma kui pangest. Nii hirmsasti, et isegi autost ei saa Dirhami sadamas väljuda. Niisiis on vähemalt esialgu metsamatka asemel plaanis teejoomine katuse all.

Maret on Läänemaa talus üleskasvanud tüdruk, kes on lapsest saati ema sabas kõndides õppinud metsatimi tundma ja toiduks kasutama. Ta meenutab, kuidas emaga karjamaal loomadel järel käies kogu aeg pani õpetussõnu kõrva taha – see taim on hea ravimtaimeks, see aga läheb salatit maitsestama.

Täiskasvanuna kasutab ta kõiki neid teadmisi enda pere hüvanguks. Ent ka Tallinna tipprestoranide seas on Maret väga nõutud taimetark. Kodumaiste metsaürtidega maitsestatud road on kõrges hinnas. „Alustasin neli aastat tagasi koostööd restoranidega ja hakkasin neile taimi koguma. Enne olin endale teinud tinktuure ja teesid ja muid katsetusi. Siis aga laienes see toidutaimede peale.“