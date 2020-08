ISEGI LIHALEMB SÖÖKS! 8 veganiburgerit Tallinnas, mida võiksid kindlasti proovida 

Vegan Plus Foto: Taimsed Valikud

Vegan Plus tegutseb peamiselt "pilveköögina", ent suvehooajal leiame nad Balti jaama turu õhtuväljakult ja nende foodtruck’i on kõik tõenäoliselt kohanud ka laatadel ja messidel. Meie oleme toonud välja kõigest kaks burgerit, kuid Vegan Plusil on lisaks neile veel suur valik burgereid, mis kõik on veganlikud.

Ent see annab omakorda motivatsiooni veel sel suvel Balti jaama turu õhtuväljakult läbi hüpata ja ära proovida vähemalt kaks järgnevat burgerit.

Miami burger on väga suvine burger, mille vahel on tõeliselt mõnus ja krõbe köögiviljapihv ning mahlakas ananass, mis isegi vihmasel päeval natuke päikesepaiste tunnet tekitab. Ent kui armastad lihtsust ja lihasarnaseid maitseid, siis kindlasti võiksid proovida Moving Mountain burgerit, mille vahel on uudne samanimeline soja- ja hernevalgust burgeripihv. Kellele maitseb Beyond Meat, sel tasub kindlasti ka see järele proovida.



7. COMMUNE CAFE – Beyond tasty burger

Hind: 9 eurot.

Commune Cafe Foto: Taimsed Valikud