TÕHUS JA LIHTNE TOIT | Lillkapsa-kukeseenesupp  

Lillkapsa-kukeseenesupp Pille Enden , täna, 09:09

Lillkapsa-kukeseenesupp Foto: Jaan Heinmaa

Suvine supp, milles kõik hooajalised parimad värsked saadused nii aiast kui metsas, on võrratu. Koorene supp ohtra juustuga on küll parajalt rammus, aga suur köögiviljade sisaldus kompenseerib selle. Lahjema supi valmistamiseks võib köögikoore asendada piimaga. Kui soovid gluteenivaba suppi, siis kasuta paksendamiseks nisujahu asemel maisitärklist. Lisa see koorele vähese külma veega segatuna, kalla supisse ja sega läbi.