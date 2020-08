Hoidised NII USKUMATULT HÕRK! Metsmustikaketšup Pille Enden , täna, 09:29 Jaga: M

Metsmustikaketšup Foto: Jaan Heinmaa

Suvise metsa maitsed on hõrgud! Mustikaketšup sobib suurepäraselt grillitud liha juurde, aga ka nt pardiliha juurde, burgerites või bataaditsipsidega serveerimiseks. Tavapärasest tomatiketšupist üsna erinev kaste on veidi magus ja moosine ning mõnusa naturaalse hapukusega, mida annavad just metsmustikad. Soovi korral võid ketšupi sauseguri abil püreerida, et koostis oleks ühtlasem.