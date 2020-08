EVELIN ILVES | Kas teadsite, et Eesti on maailmale andnud kõige tõhusama ravimi? 

80 aastat tagasi sündis värskelt okupeeritud Eestisse üks väike juudi soost poiss. Ta armastab senini naljaga pooleks märkida, et tema on siiski Eestiaegne mees: valmis on ta meisterdatud ju täielise Eesti Vabariigi ajal.

Temast sai õpetatud mees. Kui talle pakuti 70-ndail Tallinna lastehaiglasse vastsündinute ja enneaegsete laste patoloogia osakonna juhataja kohta, võttis ta selle rõõmuga vastu. See oli nii tema elu kui tänaseks kogu maailma pediaatriat muutev otsus.

Väljaõppinud õdedest oli ses raskes osakonnas ikka puudus ja patsiendid nii väetid, et värske juht otsustas riskida kõigi tolleaegsete sanitaarreeglitega pahuksisse minekut ning tuua tillukeste tibude emad haiglasse. Nii on lastel lähedus ja hool 24/7 garanteeritud.

Mis aga juhtus? Lapsed hakkasid varasemast oluliselt kiiremini kosuma ja paranema. Ja haiglapalatid ei olnudki enam valusaid pisaraid ja igatsevat beebinuttu tulvil. Läbiviidud teadusuuringud tõestasid üheselt: kõige efektiivsem ja tõhusam ravim on....