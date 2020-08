Selgusid Eesti parimad koduveinimeistrid  

TUGEVAD TEGIJAD: Urmas Rahuvorm (pildil vasakult), Riina Ratt, Meelis Kask ja Katrin Ratt. Foto: Arno Mikkor

Veini saab teha isegi rukkist



Sel aastal osales konkursil 54 veini 25 autori veinikeldritest. “Kõige rohkem laekus sõstraveine - 13. Ootamatult vähe oli õunaveine, vaid 10,” ütles Kuuler. Ka rabarberit kasutati tavapärasest vähem. “See-eest saadeti üsna mitu rukki- ja viinamarjaveini.”



Kuuleri kinnitusel on sõstar kui veini tooraine on alati populaarne olnud. “Tänavu saadeti hindamiseks pigem juba mitu aastat seisnud ja paremaks läinud veine, mitte verinoori. See näitab, et ka veinimeistrid on küpsenud, mitte ainult veinid,” tunnustas Kuuler.



Siidri- ja vahuveini kategoorias otsustas žürii sel aastal auhinnad jagamata jätta, sest kokku laekus vaid kolm jooki.



Kümne aastaga on käsitööveinide kvaliteet teinud läbi suure arengu. Enamik praegu tegutsevaid ametlikke käsitööveinide tootjaid on alustanud hobitegijana ja toonud oma esimesi katsetusi konkursi hindajate ette. “Finaali jõudmisest ja saadud medalitest innustust saanuna on veini ja siidri tootmist alustanud näiteks Tori Siidritalu, Allikukivi veinimõis ning Uue-Saaluse, Pootsi, Habaja ja Alatskivi veinimajad. Koduvein pole enam kahtlane jook, mida poe taga pruugitakse, Eesti käsitööveinid on jõudnud nimekate restoranide joogimenüüdesse,” kinnitas konkursi eestvedaja.