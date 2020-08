PALJU ÕNNE, EESTI! Iseseisvumise taastamise sünnipäeva auks katame laua! 

Herne-mädarõikavõie Foto: Jaan Heinmaa

Rukkileib juuretisega Foto: Jaan Heinmaa

Krõbeda koorikuga ahjusoe leib on ohtra võiga süües vastupandamatu! Peale küpsetamist võib leib tunduda nätske, oma õige konsistentsi saavutab see järgmiseks päevaks olles korralikult jahtunud. Juuretist tasub küsida sagedaselt leivaküpsetajalt, see hoiab kokku aega, sest ise juuretise valmistamine nõuab aega ja kannatust ning võtab päris mitu leivategu, et õige küpsus saavutada. Kannatlikum küpsetaja leiab aga juuretise valmistamise õpetusi nii raamatutest kui netist. Tasub ka teada, et juuretist müüvad mõned toidupoed, näiteks on seda nähtud Biomarketis. Kindlasti leiab juuretise vastavast sotsiaalmeediagrupist.