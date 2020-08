VIDEO | Kuidas jahukotti ühe niiditõmbega avada? Jahutootja õpetab! 

Toidutare väisas Lääne-Eesti ja Haapsalu-kandi maitseid tutvustava ringkäigu raames Jahu Jaani talu, mis on üks Eesti menukamaid väiksemaid mahetootjaid.

Jahu Jaani peremees Tiit Mansberg kinnitas, et käesolev aasta on tõepoolest teraviljakasvatajale edukas. Ka on nende jaoks olnud positiivse fooniga paljukirutud koroona-aeg.