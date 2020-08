EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Hapendatud köögiviljad ehk Turshiya 

Paprikad poolita pikuti, eemalda varred ja seemned ning lõika iga poolik pikuti 2–3 viiluks. Lõika koos koorega kurgid paksudeks poolkuudeks või viiludeks.

Pane kõik köögiviljad suure suuga klaaspurki, mõnda savinõusse või ämbrisse. Vispelda eraldi kausis külm vesi ja sool, kuni sool on lahustunud. Vala köögiviljadele.

Otsi nõu peale sobivas suuruses taldrik või kaas ning pane see köögiviljade peale, et need oleksid kogu aeg soolveega kaetud. Vajaduse korral kasuta kaane kerkimise takistamiseks väikest kivi.

Turshiya valmistamiseks ei ole vaja survet tekitada. Kata puhta rätikuga ja lase toatemperatuuril, kuid otsese päikesevalguse eest kaitstult seista. Käärimisprotsess algab umbes 2 päeva pärast, kui vedeliku pinnale tekib vaht. Kontrolli oma nõud iga 2–3 päeva tagant, eemaldades tekkida võiva hallituse, ja jätka kääritamist. Olenevalt toatemperatuurist on köögiviljad valmis kas 3–4 nädalaga või külmema ruumi puhul kuni 2 kuu pärast. Ole kannatlik, kontrolli nõud sageli ja maitse köögivilju aeg-ajalt, et näha, kuidas maitse areneb.

Kui need on sinu maitse järgi hapud, tõsta puhastesse purkidesse, vala soolveega üle ja säilita külmikus. Kurgid näiteks võivad 4-5 päevaga ideaalseks hapneda. Maitse on sinu keelel!

Turshiya säilib kaua aega, aga kuna sellisel viisil kääritatud köögiviljad on nii maitsvad ja neid võib iga roa kõrvale süüa, ei seisa need külmikus kunagi kaua! Üks minu külmiku kaugemasse nurka ununud fermenteeritud porgandite purgi sisu maitses võrratu ka järgmise suve hakul – kui ta leidsin.