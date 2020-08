JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 17-23. august: lihtsad argitoidud koduaia õuntest  

Esimesed kodumaised õunad on valmis ja meelitavad kooke küpsetama. Kindlasti tasub kasutada ubinaid ka teiste roogade valmistamiseks. Õunamahl , hoidised ja toorsalatid õuntest on küll tavalised meie toidulaual, kuid harvem satuvad need vitamiine täis puuviljad liharoogadesse või suppidesse, kuhu nad aga suurepäraselt sobivad.