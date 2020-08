EVELIN ILVES | Imeväel paranenud tervis ja möödaminnes kaotatud kilod. Kuidas? 

Depressioonist on saanud massihaigus. Õige pea, juba lähitulevikus, on Maailma terviseorganisatsioon ennustanud talle kõikide tervisehädade seas liidripositsiooni. Elu muudkui edeneb, elatustase üha tõuseb ja riike, mille rahvas pole kunagi ajaloos nii jõukalt elanud, tuleb üha juurde. Aga õnn kaob. Ühes temaga ka tervis ja elurõõm.

Depressiooni ja ärevushäireid on meditsiini ajaloos paljude probleemidega seostatud. Üks keerulisem ja komplekssem kui teine. Olgu see siis näiteks keskmisest pimedam aastaaeg või mürgitatud keskkond, linnaruumi müra-ja vibratsioonitase, tehnoloogiastress ja stress sama asja puudumisest. Liiga intensiivsed suhted või eksistentsiaalne üksindus. Liiga vähe raha ja liiga palju raha. Ent mõnikord on keerukatel probleemidel lihtne põhjus. Ehk siis äkki ka massilisel depressioonil ja meeleoluhäiretel arenenud ühiskondades?