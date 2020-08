Rullbiskviidi roheline vend: kukeseene-spinati omletirull 

Kui kasutad külmutatud spinatit, sulata ja nõruta see. Värske spinati puhul blanšeeri seda sõelal keevas vees mõni minut, kuni spinat on kokku kukkunud, nõruta, pigista kuivaks ja haki. Puhasta kukeseened ja prae kuival pannil, kuni vesi on eraldunud. Lisa 1 sl võid või ghee'd ja maitsesta soolaga. Prae minutike.