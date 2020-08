VÄIKE, AGA VÕIMAS: viis nippi, kuidas põlatud puljongikuubik su õhtusöögi päästab 

Pole midagi hullu - haara südametunnistuse piinadeta valmis puljongikuubikud. Küll sa nädalavahetusel, või mil iganes sul taas aega on, keedad taas seda õiget mõnusat puljongit (ja paned kõrvale). Kuniks isetehtut pole või juhuks, kui otsa saab, on väga nutikas hoida puljongikuubikuid suurem kogus köögikapis valmis. Või hoopiski soetad purk puljongikonsentraati, millest saab lusikatäite kaupa võtta head maitset. Kes tundlikum, võiks eelistada öko- või mahetoodangut. Hea tulemuse saab aga ka täiesti tavaliste odavate kuubikukestega.

Puljongikuubikusse on pressitud kokku hästi palju maitseid - lihaleem, maitseianeid, ürdid. Neis võib olla ka ebasoovitud lisaaineid - sealhulgas liiga ohtralt soola - niisiis enne oma lemmiku väljavalimist uuri veidi luubiga koostisaineid. Kui aga sul see töö on tehtud, on edasine sõit lepase reega.