VIDEOKATSE | „Kiika (k)ööki!“: kuidas mekib veisemaost tehtud balkanipärane supp 

Erinevates Euroopa hullemate toitude kolmikus on tavaliselt auväärsel kohal Eesti oma kala- ja veretoodetega ning siis Balkanimaad veisemao supiga. Uue toidutestimise-seeria avapauguks otsustasime proovida, kas maosupp on samasugune delikatess nagu kilud ja verivorst?

Algus oli paljutõotav. Balkanimaad kui samuti keerulise ajalooga piirkond, kus minevikukeerde on enam, kui keegi seal seedida suudab, suhtuvad toitu väga austavalt. Eestlastele on see vägagi mõistetav. Kui looma kasvatatakse söögiks, siis kasutatakse kõik ära, ka subproduktid. Ka nemad teevad ülejäänud verest vorsti, ent lõikavad seda pigem leiva peale. Kasutust leiab ka loomamagu. Eestis valmistatakse selle abil rulaadi, Balkanil aga on megakuulus maosupp ehk škembe čorba, eestindatult tšorba.