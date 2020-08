Kalatoitude retseptid KERGE KOSUTUS KALAPÄEVAKS | Kurgipüreesupp makra ja krevettidega Tiina Lebane , täna, 05:15 Jaga: M

Kurgipüreesupp makra ja krevettidega Foto: Jaan Heinmaa

Kui kurgi-makrasalat on ammune tuttav, siis kurgi-makrasupp on küllap paljudele uudiseks. Vesine kurk annab püreestatult üsna palju massi, nii et krabinuudlid pole supi sees sugugi üksi. Põhiline on meeles pidada, et kui makra on juba potti lisatud, siis ei tohi suppi enam keema lasta, muidu muutuvad õrnad krabinuudlid ebameeldivalt sitkeks.