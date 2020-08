Küpsetised MÕNUSAKS NÄDALAVAHETUSEKS | Plaadipirukas tomatite ja punaste sõstardega Tiina Lebane , täna, 05:07 Jaga: M

Plaadipirukas tomatite ja punaste sõstardega Foto: Jaan Heinmaa

Tomati ja punase sõstra kombinatsioon on täiesti lummav, proovi kindlasti! Tomat on magusapoolne, sõstar hapukas, soolasus tuleb parmesanist ja vürtsikust küüslaugu-üridõlist – kõik see hea krõbeda taina peal ja vahel, millele maisijahu annab toreda kollaka värvi ja oma mahemagusa maitsenüansi. Pirukas maitseb väga hästi ka jahtunult.